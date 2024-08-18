Кандидат от блока "Победа" счел досмотр делегатов признаком агонии режима Санду

Незаконные удержания и досмотры в аэропорту Кишинева делегатов съезда молдавского оппозиционного блока "Победа" свидетельствуют об агонии режима президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом заявил кандидат в президенты Молдавии от блока, депутат парламента Василий Боля.

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"Незаконные досмотры в кишиневском аэропорту - как знак агонии режима Санду-ПДС. Сегодня мы с соратниками вернулись из Москвы, где прошел третий съезд блока "Победа". Ирина Лозован, Алексей Лунгу, Юрий Витнянский, Наталья Параска, Татьяна Кочу, Вячеслав Жуков и другие участники съезда столкнулись с произволом власти в кишиневском аэропорту. Силовики по указке сверху в очередной раз устроили досмотр с пристрастием. Вопреки закону и здравому смыслу. Несмотря на наличие депутатского иммунитета у моих коллег", - написал Боля в своем Telegram-канале.

По его мнению, реакция власти в очередной раз свидетельствует о том, как сильно Санду и ее ПДС боятся оппозиции. Боля подчеркнул, что своими действиями власть только подтверждает, что блок "Победа" - реальная сила, которую она хотела бы, но не может остановить.

В Москве 17 июля прошел третий съезд молдавского оппозиционного блока "Победа", на котором Боля официально выдвинут кандидатом в президенты Молдавии от блока.

Выступившие на съезде обратили внимание на проблемы, которые возникли в Молдавии при Санду и правящей партии.

В апреле представители нескольких молдавских оппозиционных партий на съезде в Москве объявили о создании политического блока "Победа", который поддерживает вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией и находится в оппозиции к Санду и ее партии, контролирующей парламент и правительство Молдавии. 2 августа блок объявил о выдвижении Боли своим кандидатом на президентских выборах, однако ЦИК республики отказался его зарегистрировать. На это решение подана апелляция.