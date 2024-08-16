МИД Израиля признал неизбежность полномасштабной войны с Ираном

Полномасштабная война Израиля и Ирана неизбежно начнется. Об этом в интервью журналу Newsweek сообщила специальный представитель МИД Израиля Флер Хассан-Нахум. Lenta.ru

«Это неизбежно», - заявила она, имея в виду масштабное вооруженное противостояние еврейского государства и исламской республики. По оценкам дипломата, на данный момент «Иран и его союзники выигрывают психологическую войну» против Израиля. При этом Хасан-Наум считает, что США, вмешавшись в ситуацию на Ближнем Востоке, якобы могли бы «за полдня победить» Иран. «Все, что Америке было бы необходимо сделать, это ударить по ядерной инфраструктуре [Ирана] вооружениями, которые есть только у Америки. [Израиль] не может сделать это сам», - сказала она, добавив, однако, что Белый дом вряд ли пойдет на подобные действия. ТАСС

Ранее в Белом доме подтвердили, что Иран не отказался от плана по нападению на Израиль. Газета.Ru