Вооруженные мужчины похитили критиковавшего власти пакистанского блогера

Группа вооруженных мужчин похитила пакистанского блогера Ауна Али Хосу, известного своими сатирическими видео и публичной критикой местной власти. Об этом пишет Daily Pakistan.

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О похищении сообщил брат блогера Али Шер Хоса. По его словам, вооруженные люди забрали Хочу из его квартиры в Лахоре, с тех пор его местонахождение неизвестно. Близкие пропавшего блогера хотят привлечь внимание общественности к ситуации. По их мнению, это поможет вернуть Ауна Али Хосу домой.

По данным пакистанского издания MM News, в последнее время в стране участились случаи похищения известных активистов.

Ранее сообщалось, что пакистанского телеведущего Ашфака Сатти отстранили от работы на телеканале ARY News после того, как вторая жена обвинила его в избиении. Женщина заявила, что супруг часами избивал ее и угрожал расправой.