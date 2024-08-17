Всеукраинский совет церквей поддержал законопроект о запрете УПЦ

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал законопроект, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Соответствующее заявление представители совета сделали в ходе видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стенограмма конференции опубликована на официальном сайте президента.

"Ни одна организация, религиозная или светская, с центром в стране-агрессоре (так на Украине называют Россию - прим. ТАСС), не может функционировать на Украине. Именно поэтому совет поддерживает законопроект правительства, внесенный по инициативе президента, по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране", - говорится в документе.

В свою очередь Зеленский сказал, что поддержка этой законодательной инициативы, якобы направленной на укрепление духовной независимости Украины, "очень важна".

Накануне депутаты Верховной рады внесли финальные правки в законопроект, позволяющий запретить УПЦ. Он будет вынесен на голосование уже на следующей неделе. Документ был подготовлен правительством по прямому поручению Зеленского. Рада приняла законопроект в первом чтении в октябре 2023 года, однако с тех пор парламентарии не смогли продвинуться в его рассмотрении. Вступление документа в силу предполагается через 30 дней после опубликования, чтобы правительство успело подготовить подзаконные акты. Через девять месяцев после опубликования можно будет обращаться в суд с требованием запретить деятельность любой религиозной организации, у которой, по утверждению украинских властей, есть связи с Русской православной церковью и Россией.

На Украине проводится курс на вытеснение УПЦ. Власти на местах лишают церковь права на аренду земли под храмами. При поощрении властей раскольники из Православной церкви Украины силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции. По данным Службы безопасности Украины на ноябрь 2023 года, власти завели 70 уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ, 19 из них были осуждены и лишены гражданства.