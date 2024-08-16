Лукашенко назвал Белоруссию центром геополитических интересов планеты

Белоруссия давно находится в центре геополитических интересов планеты, в связи с чем на границах республики постоянно растет напряженность. Об этом заявил Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«Это одна из причин в том числе нарастания напряженности у наших границ. Плюс к тому (мы также это давно видим), за пределами нашей страны, из числа особенно наших беглых, которые покинули Беларусь, формируются разного рода хоругви и, как они громко называют, полки, целые корпуса для того, чтобы вторгнуться в определенный период времени в Беларусь и взять власть, повернуть страну вспять», — сказал Лукашенко.

Он предупредил, что в Минске об этом знают и готовятся противостоять подобному развитию событий по линии спецслужб и армии.

До этого Лукашенко призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине, отметив, что некоторые представители стран Запада в этом не заинтересованы. Белорусский президент рассказал, что ему сообщали, что высокопоставленные представители Запада считают необходимым уничтожение друг друга русскими и украинцами. Он уточнил, что об этом говорят лица «американского происхождения».