В Молдавии опасаются втягивания страны в войну с Россией

Если нынешний президент Молдавии Майя Санду останется у власти, то страна может быть втянута в войну России и НАТО. Как сообщает РИА Новости, об этом во время общения с журналистами заявил оппозиционный кандидат в президенты страны Василий Боля.

Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз. Действующий лидер Санду уже заявила о своем участии как независимый кандидат.

«Я боюсь, что, если останется Майя Санду у власти, то это может случиться. Но это уже будет не война Молдавии против России, это будет война НАТО против России», — заявил Боля.

Он уверен, что ни государству, ни молдавским гражданам это не нужно. Вместе с тем политик отметил, что переброска в Румынию контингента НАТО происходит не просто так.