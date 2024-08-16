Обзор иноСМИ: роль комплекса «Орлан-10» в СВО и «крах» флота США

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«Российские беспилотники способны одержать победу»

Автор Forbes Дэвид Хэмблинг заявил, что российские беспилотники способны одержать победу в украинском кризисе. С самого начала конфликта Россия значительно превосходила Украину в производстве разведывательных беспилотников, включая «вездесущий» комплекс «Орлан-10», отметил Хэмблинг.

Эксперты по российским дронам рассказали Forbes, что российская оборонная промышленность массово производит разведывательные беспилотники средней дальности, которые на Украине считают очень опасными. Эти дроны производятся эффективно, быстро и «относительно дешево». «Орлан-10» располагает полетным временем в 16 часов, что намного больше, чем у украинских аналогов, и очень эффективен, подчеркнул Хэмблинг. Еще одной «головной болью» ВСУ эксперты назвали российский боеприпас Lancet. От украинских солдат также поступают жалобы, что россияне запускают больше FPV-аппаратов и легких квадрокоптеров.

Зарубежные активы России растут на фоне санкций

Показатели российской экономики и торговли выглядят устойчивыми, несмотря на масштабные западные санкции, пишет BI. Однако пока Россия не смогла репатриировать большое количество денежных средств домой, отмечает издание. Иностранные финансовые активы РФ, включая дебиторскую задолженность, выросли почти на 45 миллиардов долларов за первые семь месяцев 2024 года, рассказало BI со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

Данные показывают только рост активов, застрявших за рубежом, а не их общую сумму. BI отмечает, что в 2023 году Россия сообщала о проблемах с миллиардами индийских рупий, полученных от экспорта в Индию. С тех пор размер проблемной суммы снизился, поскольку российские компании смогли использовать эти деньги для выплат индийским экспортерам.

«Военно-морской флот США разваливается»

Американский политик и дипломат, посол США в Японии Рам Эмануэль заявил в своей статье для The Washington Post, что Военно-морской флот США находится в упадке. По словам автора статьи, США требуется помощь союзников, чтобы починить корабли. Как рассказал Эмануэль, задержки в обслуживании и отставание в строительстве привели к истощению флота США и разрушению его военно-промышленной базы.

Как отметил автор, после кризиса в Тайваньском проливе 1996 года Китай нарастил экономическую и военную мощь. Теперь у Пекина самый большой в мире флот и самая большая судостроительная промышленность, и Китай «играет мускулами». По словам Эмануэля, об этом свидетельствует «запугивание» Китаем своих соседей по Индо-Тихоокеанскому региону - от Филиппин до Японии и Тайваня. В то же время у США ушло два года и 200 миллионов долларов на ремонт авианосца Boxer, но все проблемы корабля так и не удалось решить. На фоне усиления Китай дипломат предложил США обратиться к своим союзникам в Тихом океане, включая Японию, и сделать их полноправными партнерами в ремонте и обслуживании флота.

В США дают Украине оружие, но боятся коррупции

В августе на Украину хлынул поток нового оружия и дорогостоящей техники, включая истребители F-16 американского производства, пишет газета The Christian Science Monitor. Поставки начались в рамках крупного пакета оборонной помощи, который Конгресс США выделил Украине в начале этого года.

Как отмечается в статье, вопрос о том, как отслеживать все эти деньги - 58 миллиардов долларов - все чаще занимает умы американских чиновников и экспертов. Автор статьи сравнила ситуацию на Украине с проблемами Афганистана последних лет, отмечая, что власти в Кабуле не смогли добиться полной легитимности во многом именно из-за коррупции. Правительство Афганистана было свергнуто, хотя США потратили около 20 лет на подготовку местных сил и выделили Кабулу сотни миллиардов долларов военной помощи. По словам автора статьи, Зеленский усугубил опасения насчет коррупции, уволив министра обороны, который пользовался поддержкой Запада.

Полиция арестовала пятерых человек по делу о смерти Мэтью Перри

Полиция Калифорнии сообщила о пяти арестах по делу о смерти актера Мэтью Перри, сообщает The Guardian. Среди обвиняемых оказались личный помощник и два врача звезды сериала «Друзья».

По словам прокурора Мартина Эстрады, врачи снабдили актера, который скончался в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года, слишком большой дозой наркотического препарата и «воспользовались наркотической зависимостью Перри, чтобы обогатиться». Актер проходил курс инфузионной терапии этим препаратом от тревожности и депрессии, но судмедэксперт обнаружил в его крови гораздо более высокий уровень препарата, «чем можно было бы ожидать от одной лишь терапии». Как подчеркнул Эстрада, врачи, помощник Перри и другие фигуранты дела «знали, что поступают неправильно».