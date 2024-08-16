Премьер Польши ответил, будет ли баллотироваться в президенты

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что не собирается выставлять свою кандидатуру на выборах президента. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил во время общения с журналистами.

Напомним, что выборы президента Польши пройдут в следующем году. Нынешний глава государства Анджей Дуда не сможет принять в них участие — он занимает должность уже второй раз подряд.

«Я не намерен быть кандидатом», — заявил Туск.

Он добавил, что собирается продолжать свою работу на посту премьер-министра. Туск признался, что чувствует себя на этой должности компетентным, а правительство под его руководством поставило себе амбициозные цели и должно их достичь. Премьер добавил, что его партия «Гражданская коалиция» представит своего кандидата на пост президента перед Католической пасхой, которая в 2025 году приходится на 20 апреля.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что именно Туск может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента. Также в качестве возможных кандидатов называли самого Сикорского, спикера сейма Шимона Холовню, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и других.