В Армении ответили на вопрос о пересмотре касающейся РФ части учебников истории

Скандальные формулировки в учебниках истории для армянских школьников об «аннексии Россией Восточной Армении» будут пересмотрены. Об этом сообщили в Минобрнауки республики, передает «Sputnik Армения».

В ведомстве заявили, что авторы учебника предложили в ближайшее время отредактировать название соответствующей главы в пособии.

Посол России обратился с призывом к Армении

Ранее в МИД России отреагировали на «крайне сомнительное содержание учебника по истории для восьмых классов армянских школ», заявив, что интерпретация заключенного в 1828 году Туркманчайского мира как аннексии Восточной Армении является «беззастенчивой попыткой переписать нашу общую историю».