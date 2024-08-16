Трамп придумал необычный способ заработать деньги

Экс-президент США Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов (26,3 млн рублей) на продаже фирменной Библии. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на финансовую отчетность.

Ранее сообщалось, что Трамп начал рекламировать Библию по цене в 59,99 долларов (5,2 тысячи рублей). Книга издана в классическом переводе «короля Якова» и предлагается в комплекте с текстами конституции США, билля о правах, декларации независимости, клятвы верности и песни «Боже, благослови Америку». Последняя регулярно исполняется на предвыборных митингах экс-президента. В продаже есть и ограниченный тираж комплектов с подписью Трампа. Их стоимость составляет 1 тысячу долларов (87,9 тысяч рублей).

Телеканал также отмечает, что, судя по отчетности, бывший президент вкладывается в криптовалюту. Он приобрел монет на сумму свыше 1 млн долларов.

Трамп обвинил Харрис в воровстве его политических идей

Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. Демократическую партию представит вице-президент Камала Харрис, которой скоро предстоит получить формальную номинацию от партии.