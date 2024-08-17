В Сербии заявили о лучших отношениях с Россией, чем когда-либо

Россия и Сербия никогда не были в лучших отношениях,чем сейчас. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Вулин.

По его словам, дипотношения между Белградом и Москвой будут развиваться в положительном ключе несмотря на вводимые санкции Западом.

«Мы - две страны, которые разделяют не только общее прошлое, но и будущее, разделяем убежденность в том, что будущее может и должно быть в мире равноправных, где одна большая сила не будет определять остальному миру, что и как делать», - подчеркнул политик.

Ранее Вулин заявил, что немцы разделяют ценности россиян в условиях навязывания им других вещей.

Напомним, что замглавы правительства Сербии с 12 по 15 августа находился в России с рабочим визитом. В ходе своего пребывания в стране, он провел встречу в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу.