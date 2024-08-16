Байден принял Кара-Мурзу* в Белом доме

Президент США Джо Байден в пятницу, 16 августа, сообщил о встрече с публицистом Владимиром Кара-Мурзой* в Белом доме. Совместную фотографию с Кара-Мурзой* и его семьей Байден опубликовал в соцсети X.

В начале августа президент России Владимир Путин помиловал 13 осужденных, которых в ходе обмена передали западным странам. В их числе оказался и Кара-Мурза*.

Кара-Мурза* был приговорен в России к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, участии в деятельности нежелательной организации и распространении фейков об армии РФ. Приговор ему был вынесен в апреле 2023 года.

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«Сегодня я приветствовал Владимира Кара-Мурзу* и его семью в Белом доме, чтобы отпраздновать его возвращение в Америку», - написал Байден.

* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.