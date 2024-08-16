Немецко-финский бизнесмен Ким Дотком заявил, что Владимиру Зеленскому скоро потребуется убежище в США из-за атак в Курской области. Об этом Дотком написал в соцсети X.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Глава региона Алексей Смирнов 12 августа сообщил, что жертвами атак стали 12 человек, ранения получил более 120 человек. Из приграничных районов выехали или были эвакуированы более 120 тысяч человек.

Дотком назвал атаки ВСУ «самоубийственными» и подчеркнул, что участвующие в них солдаты «приговорены к смерти». По его мнению, эти атаки «имеют одну цель - отсрочить победу России до выборов в США».

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«Зеленский согласился с планом Пентагона, потому что ему скоро понадобится убежище в США, и он должен угодить своему будущему хозяину», - заявил бизнесмен.

Дотком напомнил, что власти США заявляли, что не были предупреждены об атаках на Курскую область заранее. Он назвал эти заявления ложью.