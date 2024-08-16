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На Украине зарплаты учителей и врачей могут отдать ВСУ

Депутат Верховный рады от партии «Батькивщина» Андрей Николаенко заявил, что власти Украины могут попытаться покрыть расходы на армию за счет гражданских статей, из-за чего зарплаты бюджетников пойдут на выплаты ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью украинским СМИ.

На Украине зарплаты учителей и врачей могут отдать ВСУ
© РИА Новости

По мнению Николаенко, правительство может направить зарплаты врачей или учителей за декабрь на выплаты военным в сентябре, рассчитывая до конца 2024 года погасить этот «долг» за счет налоговых поступлений. Депутат подчеркнул, что даже если на Украине в ближайшее время примут закон о повышении налогов, поступлений «супермиллиардов» в бюджет ждать не стоит.

«Возможно, рост налогов, наоборот, приведет к экономическому упадку и торможению», - подчеркнул Николаенко.

Ранее в Раде заявили, что в 2024 году украинскому бюджету не хватает 400-500 миллиардов гривен (от 860 миллиардов до более чем триллиона рублей). В министерстве финансов страны ситуацию назвали критической. Кабинет министров утвердил законопроект, повышающий налоги, для дальнейшего рассмотрения в Верховной раде. Сообщалось, что специальным военным сбором обложат торговлю недвижимостью и автомобилями.