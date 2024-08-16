На Украине зарплаты учителей и врачей могут отдать ВСУ

Депутат Верховный рады от партии «Батькивщина» Андрей Николаенко заявил, что власти Украины могут попытаться покрыть расходы на армию за счет гражданских статей, из-за чего зарплаты бюджетников пойдут на выплаты ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью украинским СМИ.

По мнению Николаенко, правительство может направить зарплаты врачей или учителей за декабрь на выплаты военным в сентябре, рассчитывая до конца 2024 года погасить этот «долг» за счет налоговых поступлений. Депутат подчеркнул, что даже если на Украине в ближайшее время примут закон о повышении налогов, поступлений «супермиллиардов» в бюджет ждать не стоит.

«Возможно, рост налогов, наоборот, приведет к экономическому упадку и торможению», - подчеркнул Николаенко.

Ранее в Раде заявили, что в 2024 году украинскому бюджету не хватает 400-500 миллиардов гривен (от 860 миллиардов до более чем триллиона рублей). В министерстве финансов страны ситуацию назвали критической. Кабинет министров утвердил законопроект, повышающий налоги, для дальнейшего рассмотрения в Верховной раде. Сообщалось, что специальным военным сбором обложат торговлю недвижимостью и автомобилями.