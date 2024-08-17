"Хезболлах" и Иран снизили боеготовность своих ракетных подразделений

Иран и формирования шиитского движения "Хезболлах" снизили уровень боеготовности ракетных подразделений на фоне переговоров в Дохе о прекращении ведения огня в секторе Газа. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, израильские разведслужбы сделали вывод, что "Хезболлах и Иран понизили уровень боевой готовности своих ракетных подразделений". Отмечается, что сейчас Израиль полагает, что возможный удар Ирана может быть нанесен позднее. Вместе с тем, уточняет издание, представители израильских властей указывают, что данные разведки постоянно меняются.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла "Хезболлах" Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.

Власти еврейского государства гибель Хании не комментируют, а ликвидацию Шокра назвали ответом на обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 человек. "Хезболлах" свою причастность к этому инциденту отрицает.

О переговорах в Дохе

15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. С катарской стороны в переговорах участвовал премьер-министр и глава МИД эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Вашингтон на консультациях представлял директор ЦРУ Уильям Бернс, египетскую делегацию возглавлял руководитель разведслужбы Аббас Камель.

В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам консультаций отмечается, что переговоры прошли "в позитивной атмосфере". В ходе консультаций США при поддержке Катара и Египта представили предложение, которое позволит уменьшить разногласия между ХАМАС и Израилем, указывается в тексте. Стороны договорились провести следующую встречу в Каире до конца будущей недели. Как уточняется, технические группы в ближайшие дни продолжат разрабатывать механизмы реализации основных положений соглашения, в том числе касающихся обмена заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, а также гуманитарной ситуации в анклаве.