Трамп обвинил Харрис в высокой инфляции в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал Камалу Харрис и ее план по борьбе с инфляцией. Об этом он заявил в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

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По его словам, инфляция в стране начала серьезно расти после прихода президента США Джо Байдена и Харрис к власти. Трамп также подчеркнул, что вице-президент находится на своей должности уже более трех лет, однако за это время она ничего не сделала для борьбы с инфляцией.

«Она говорит, что собирается снизить стоимость еды и жилья с первого дня. Но первый день для Камалы был три с половиной года назад, так почему же она не сделала этого тогда? Идет 1,305 день, так почему же она не делает этого прямо сейчас?», — задался вопросом Трамп.

Ранее Дональд Трамп объяснил, почему его оппонент Камала Харрис избегает общения со СМИ. По его словам, Харрис часто смеется во время интервью, в том числе когда обсуждаются серьезные темы.