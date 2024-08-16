Нападение на Курскую область грозит усугубить и без того тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточном направлении. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Она отмечает, что для атаки под Курском Киев перебросил людей и вооружения с уже ослабленных участков линии фронта, что может "ухудшить и без того плохую ситуацию". Украина, как констатирует издание, вынуждена "передислоцировать силы с восточного фронта", что ведет к еще большему рассредоточению войск.

Руководящий состав ВСУ признает, что вылазка в Курскую область не заставила российские войска ослабить давление в зоне специальной военной операции. РФ сохраняет за собой серьезное преимущество в артиллерии, а американские пакеты военной помощи не помогают Украине выправить ситуацию, но самое серьезное беспокойство у Киева вызывает нехватка человеческих ресурсов, заключает WSJ.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. Большая часть жителей приграничных районов Курской области временно отселена и находится в безопасности, за минувшие сутки эвакуированы свыше 720 человек, сообщили в МЧС России. По данным ведомства, в пунктах временного размещения находятся более 9,5 тыс. человек. На территории региона объявлен режим ЧС федерального характера.

На Западе сделали неожиданное заявление о вторжении ВСУ в Курскую область

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.