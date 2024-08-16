Пока вы спали: Ким Чен Ын о «священной войне» и обвинение Трампа в адрес Байдена

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В России создали усовершенствованный аналог украинской "Бабы-яги"

В России создан «Ночная ведьма», сообщает РИА Новости.

Он способен сбрасывать четыре боеприпаса и превосходит украинский аналог «Бабы-яги». «Ночная ведьма» - ударный дрон для сброса с высоты боевых зарядов ночью, а также для перевозки грузов, провизии на дальние расстояния.

Первые 50 дронов уже отправлены на спецоперацию.

UNB: МИД Бангладеш отзывает послов из России и ещё шести государств

Министерство иностранных дел Бангладеш решило отозвать послов из России, сообщает RT.

Это объясняется «текущими изменениями».

Также Бангладеш отзывает послов из США, ФРГ, Японии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Мальдивской Республики.

Россия победит в "священной войне" за справедливость, уверен Ким Чен Ын

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поблагодарил главу России Владимира Путина за поздравления по случаю 79-летия освобождения Кореи, сообщает РИА Новости.

Он выразил уверенность в том, что Москва непременно одержит победу «в священной войне» за достижение мира в регионе и международной справедливости.

13 августа Путин поздравил главу КНДР с национальным праздником, Днем освобождения, и заявил, что сотрудничество и реализация достигнутых на саммите в Пхеньяне договоренностей соответствует интересам народов двух стран, обеспечению региональной стабильности.

Трамп обвинил власти США в уничтожении страны в погоне за чистой энергетикой

Американская администрация во главе с Джо Байденом уничтожает страну в своих попытках перейти на чистую энергетику, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-президента Дональда Трампа.

«Мы поставили везде ветряные мельницы, но <...> они ничего не дают», — заявил политик.

Трамп отметил, что Китай, с которым конкурируют США, строит «как минимум одну угольную электростанцию в неделю».

Патрушев обвинил Запад в попытке лишить Россию выхода в Балтийское море

Западные страны используют Швецию и Финляндию, чтобы лишить Москву выхода в Балтийское море, превратив его во «внутреннее море» Североатлантического альянса, сообщают «Известия» со ссылкой на помощника российского президента Николая Патрушева.

По его словам, НАТО продолжает наращивать свое военно-морское присутствие в геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории РФ.