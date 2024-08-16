Пока вы спали: Ким Чен Ын о «священной войне» и обвинение Трампа в адрес Байдена

Пока вы спали: Ким Чен Ын о победе РФ в «священной войне» и обвинение Трампа в адрес Байдена
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В России создали усовершенствованный аналог украинской "Бабы-яги"
В России создан «Ночная ведьма», сообщает РИА Новости.
Он способен сбрасывать четыре боеприпаса и превосходит украинский аналог «Бабы-яги». «Ночная ведьма» - ударный дрон для сброса с высоты боевых зарядов ночью, а также для перевозки грузов, провизии на дальние расстояния.
Первые 50 дронов уже отправлены на спецоперацию.
UNB: МИД Бангладеш отзывает послов из России и ещё шести государств
Министерство иностранных дел Бангладеш решило отозвать послов из России, сообщает RT.
Это объясняется «текущими изменениями».
Также Бангладеш отзывает послов из США, ФРГ, Японии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Мальдивской Республики.
Россия победит в "священной войне" за справедливость, уверен Ким Чен Ын
Северокорейский лидер Ким Чен Ын поблагодарил главу России Владимира Путина за поздравления по случаю 79-летия освобождения Кореи, сообщает РИА Новости.
Он выразил уверенность в том, что Москва непременно одержит победу «в священной войне» за достижение мира в регионе и международной справедливости.
13 августа Путин поздравил главу КНДР с национальным праздником, Днем освобождения, и заявил, что сотрудничество и реализация достигнутых на саммите в Пхеньяне договоренностей соответствует интересам народов двух стран, обеспечению региональной стабильности.
Трамп обвинил власти США в уничтожении страны в погоне за чистой энергетикой
Американская администрация во главе с Джо Байденом уничтожает страну в своих попытках перейти на чистую энергетику, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-президента Дональда Трампа.
«Мы поставили везде ветряные мельницы, но <...> они ничего не дают», — заявил политик.
Трамп отметил, что Китай, с которым конкурируют США, строит «как минимум одну угольную электростанцию в неделю».
Патрушев обвинил Запад в попытке лишить Россию выхода в Балтийское море
Западные страны используют Швецию и Финляндию, чтобы лишить Москву выхода в Балтийское море, превратив его во «внутреннее море» Североатлантического альянса, сообщают «Известия» со ссылкой на помощника российского президента Николая Патрушева.
По его словам, НАТО продолжает наращивать свое военно-морское присутствие в геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории РФ.