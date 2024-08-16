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На Западе сделали неожиданное заявление втооржении ВСУ в Курскую область

США рассказали о планах Вооруженных сил Украины вторгнуться в Курскую область, так как знали о них, но дистанцировались от происходящего. Причиной такой неожиданной реакции Запада могли стать значительные потери украинской армии, заявил в соцсети X бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

На Западе сделали неожиданное заявление о вторжении ВСУ в Курскую область
© РИА Новости

На Украине испугались ответа России на вторжение в Курскую область

«Что их выдало? Почему они лгали? Они знали, что украинские солдаты обречены и заранее дистанцировались от этого исхода», — подчеркнул в своем посте предприниматель.

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Ким Дотком