На Западе сделали неожиданное заявление о вторжении ВСУ в Курскую область

США рассказали о планах Вооруженных сил Украины вторгнуться в Курскую область, так как знали о них, но дистанцировались от происходящего. Причиной такой неожиданной реакции Запада могли стать значительные потери украинской армии, заявил в соцсети X бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

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На Украине испугались ответа России на вторжение в Курскую область