Украинские власти направляют пробы воды и образцы биологического материала жителей Херсона, которые погибли от инфекций, в лабораторию в Брюсселе. Об этом сообщили РИА Новости представители пророссийского подполья Херсона, контролируемого ВСУ.

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«С целью выявления очага распространения инфекции на правобережье Днепра Херсонской области и в городе Херсон были взяты пробы воды из источников централизованного водоснабжения и образцы биологического материала умерших местных жителей», — рассказал представитель сопротивления.

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Эти образцы отправлены в Киев, откуда их планируется передать в независимый диагностический центр Black&Veatch в Брюсселе для дальнейшего анализа, добавили подполье.

По данным сопротивление, что из-за неисправности очистных сооружений сточных вод в населенных пунктах на правом берегу Днепра среди местных жителей наблюдаются случаи серьезных инфекционных заболеваний.

Собеседник агентства рассказал о 25 случаях заражения, восемь из которых оказались летальными: в населенных пунктах Токарева, Никольское и Ивановка.

Ранее в Херсонской области из-за вспышки кишечной инфекции умерли 13 украинских военных.