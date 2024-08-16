Посол в Британии оценил готовность новых властей к диалогу с Россией
Пришедшие к власти в Великобритании лейбористы повторяют антироссийскую риторику своих предшественников, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в Лондоне Андрея Келина.
По словам дипломата, они не готовы к содержательному диалогу с Москвой. При этом в Лондоне едва ли строят иллюзии, что ключевые проблемы можно будет решить без участия РФ. Однако на уровне политического руководства это никак не проявляется, указал Келин.
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Ранее глава российской дипмиссии заявил, что враждебность Лондона по отношению к Москве сохранится и в случае прихода к власти Лейбористской партии.