В поместье ведущего Первого канала в США провели обыск

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США со вторника, 13 августа, проводят обыски в поместье Patria, принадлежащем американскому политологу и ведущему российского Первого канала Дмитрию Саймсу, в Хантли, округ Раппаханнок, штат Виргиния. Об этом сообщает издание Rappahannock News.

Местный житель рассказал, что правоохранители пришли в поместье Patria и вывозили оттуда предметы на грузовиках с прицепами. Агенты снова вернулись на территорию утром в четверг, 15 августа. Согласно протоколам суда округа Раппаханнок, участок в июле 2021 года был продан американскому политологу и историку советского происхождения Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии за 1,63 миллиона долларов.

76-летний Саймс на протяжении десятилетий был хорошо известен в дипломатических кругах Вашингтона, и считается экспертом по России. Он долгое время был президентом и главным исполнительным директором Центра национальных интересов, аналитического центра по государственной политике, основанного бывшим президентом США Ричардом Никсоном. Саймс покинул Центр в 2022 году. С 2018 года он ведет ток-шоу «Большая игра» на российском Первом канале.

«ФБР провело санкционированную судом правоохранительную деятельность. У нас больше нет комментариев, поскольку расследование продолжается», — заявила изданию пресс-секретарь ФБР Саманта Шеро в ответ на запрос.

Отмечается, что Саймс был тесно связан с президентской кампанией и администрацией бывшего лидера США Дональда Трампа. Он занимал видное место в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. В апреле 2019 года он опубликовал доклад, в котором утверждается, что Москва вмешивалась в американский избирательный процесс. При этом в докладе содержится вывод о том, что Саймс не выступал в качестве посредника между кампанией Трампа и Москвой. Также не удалось подтвердить и подозрения о связи российской стороны и Трампа.

Ранее агенты ФБР провели обыск в доме бывшего разведчика Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк в связи с федеральным расследованием. Риттер заявил, что обыск прошел из-за его сотрудничества с российскими СМИ и связал его с попыткой американских властей запугать его.