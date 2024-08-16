Ким Чен Ын пожелал Путину победы в «священной войне за мир»

Лидер КНДР Ким Чен Ын прислал поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой пожелал победы в «священной войне за мир и справедливость», пишет Центральное телеграфное агентство Кореи. По мнению политика, российский народ сможет защитить суверенные права под руководством главы государства.

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Стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости, — следует из текста послания.

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Председатель КНДР также указал на все более укрепляющиеся корейско-российские отношения в рамках стратегического партнерства. Он выразил надежду на создание в будущем многополярного нового мира.

Ранее Ким Чен Ын подчеркнул, что Северная Корея попросит «самых искренних друзей» в России о помощи в ликвидации последствий наводнений на северо-западе страны, если она потребуется. Он также поблагодарил Владимира Путина, выразившего соболезнования на фоне удара стихии.

До этого политический психолог Сергей Маркелов обратил внимание, что по итогам визита президента России в Пхеньян были восстановлены отношения между Москвой и Пхеньяном. Теперь страны будут налаживать сотрудничество по нескольким направлениям, заключил он.