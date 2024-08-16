Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за атаки на Курскую область на фоне поражений Вооруженных сил Украины в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского эксперта Александра Меркуриса.

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Он заявил, что военную логику Зеленского, а также главкома ВСУ Александра Сырского и начальника главного управления разведки Украины Кирилла Буданова* (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) сложно понять. Есть мнение, что это было сделано ради поднятия духа украинских военных.

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Эксперт считает, если Вооруженные силы Украины продолжат терпеть поражения в Донбассе, в Киеве поставят под сомнение целесообразность авантюры в Курской области. Тогда у Зеленского начнутся серьезные политические проблемы.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.