Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал наладить отношения с Китаем в случае победы на выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

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"Думаю, что у нас будут отличные отношения с Китаем", - цитирует ТАСС выступление Трампа.

По его словам, для налаживания американо-китайских отношений Вашингтону необходимо будет постараться вернуть уважение Пекина.

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Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября. От Республиканской партии на пост президента выдвинут Дональд Трамп. Демократическую партию должен был представлять Джо Байден, однако он принял решение выйти из гонки, поддержав выдвижение вице-президента Камалы Харрис.

Ранее Трамп назвал Америку нацией в упадке. По его словам, экономика страны разрушена, а границы стерты. Политик обещает бороться за американцев до последнего и снова сделать Америку великой.