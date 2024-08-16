Трамп: США будут вести себя дружелюбно с Ираном

Экс-глава США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах Вашингтон будет дружелюбно относиться к Ирану.

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Соответствующее заявление республиканец сделал на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, пишет РИА Новости.

«Я не собираюсь плохо относиться к Ирану. Мы будем дружелюбны с Ираном, я надеюсь», — сказал бывший президент США.

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Ранее Пентагон заявил, что США готовятся помочь Израилю в случае атаки со стороны Ирана.