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Трамп: США будут вести себя дружелюбно с Ираном

Экс-глава США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах Вашингтон будет дружелюбно относиться к Ирану.

Трамп: США будут вести себя дружелюбно с Ираном
© Михаил Метцель/ ТАСС

Соответствующее заявление республиканец сделал на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, пишет РИА Новости.

«Я не собираюсь плохо относиться к Ирану. Мы будем дружелюбны с Ираном, я надеюсь», — сказал бывший президент США.

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Ранее Пентагон заявил, что США готовятся помочь Израилю в случае атаки со стороны Ирана.

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