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В России заявили о планах НАТО нарастить присутствие в Черном море

НАТО готовится нарастить присутствие в Черном море вопреки конвенции Монтре. О таких планах альянса предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в интервью «Известиям».

В России заявили о планах НАТО нарастить присутствие в Черном море
© РИА Новости / Виталий Тимкив

НАТО запланировало масштабное вторжение с Черного моря

«Западники активно реализуют стратегию сковывания России и на Черном море. Для увеличения своего влияния в Мировом океане США и их союзники игнорируют или пытаются подвергнуть ревизии и иные международные договоренности», — заявил Патрушев.

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