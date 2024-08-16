В России заявили о планах НАТО нарастить присутствие в Черном море

НАТО готовится нарастить присутствие в Черном море вопреки конвенции Монтре. О таких планах альянса предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в интервью «Известиям».

© РИА Новости / Виталий Тимкив

НАТО запланировало масштабное вторжение с Черного моря