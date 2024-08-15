Бывший глава Минобороны Армении вышел на свободу

Бывший глава Минобороны Армении Давид Тоноян, который находился под стражей по делу о закупке некачественного вооружения с 2021 года, вышел на свободу. Об этом сообщает Sputnik.

По данным агентства, Тоноян был освобожден из-под ареста под залог в 37,5 тысяч долларов (более 3,3 миллионов рублей). С сентября 2021 года и до сих пор он находился в СИЗО «Ереван-Кентрон».

«Освобожденного из-под ареста Тонояна встретили у ворот СИЗО родные, друзья и соратники», — говорится в тексте.

Известно, что экс-министр обороны намерен обратиться в связи с необоснованным содержанием под стражей в Европейский суд по правам человека и международные правозащитные организации.

Напомним, что Тоноян был арестован в 2021 году в рамках уголовного дела о злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений. По этому делу также проходят экс-директор компании-поставщика Давид Галстян, экс-начальник генштаба Армении Артак Давтян, бывший замначальника генштаба Степан Галстян. Дело касается закупок «просроченных» ракет на сумму в 4,6 миллиона долларов. Тоноян свою вину не признает.