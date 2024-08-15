Стало известно, как защитят Трампа во время предвыборных выступлений

Трибуны, с которых будет выступать кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, защитят пуленепробиваемыми стеклами, пишет обозреватель Кэтрин Фолдерс в статье для телеканала ABC News.

По ее данным, политик прекратил выступления на открытом воздухе после того, как на него было совершено покушение.

Вместе с тем, пояснила Фолерс, Трамп в частном порядке выразил желание возобновить кампанию на открытом воздухе. При этом он попросил обеспечить безопасность.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа: Главное

В связи с этим, уточнила автор статьи, Секретная служба США предприняла меры к тому, чтобы 45-й президент США смог и далее проводить митинги под открытым небом.

Фолдерс заметила, что такой уровень защиты предусмотрен только для действующих лидеров страны, но для Трампа Секретная служба сочла возможным сделать исключение.

Напомним, что ФБР расследует инцидент на митинге в Пенсильвании, как попытку покушения и возможный внутренний терроризм.