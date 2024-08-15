В США сообщили, для каких целей отправили ВСУ ракеты ATACMS

Телеканал CNN сообщил, что США отправили ВСУ ракеты большой дальности ATACMS для атаки по Крыму, однако не дали своего разрешения для их использования во время нападения на Курскую область. Об этом телеканал рассказал со ссылкой на одного из чиновников.

Отмечается, что запас подобных ракет на складах США ограничен, поэтому ВСУ получили запас только для атаки по Крыму. Уточняется, что Вашингтон мог дать свое разрешение Украине на использование ATACMS для атак Крыму. При этом атака этими ракетами по Курской области все еще находится под запретом.

«США по-прежнему не хотят разрешать Украине использовать американское оружие большой дальности в Курской области, <...> потому что у США есть ограниченный запас (этих ракет — прим. ред.)», — сообщает источник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США открыты к идее передачи Украине дальнобойных ракет JASSM.