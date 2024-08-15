В Польше ответили на обвинения в причастности Дуды к взрыву «Северных потоков»

Госсекретарь канцелярии президента Польши Анджея Дуды Войчех Колярский заявил, что глава страны не причастен к подрыву ниток российского газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Polsat.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что между Владимиром Зеленским и Дудой могла быть договоренность с целью подрыва газопровода. Когда ведущий задал Колярскому вопрос об этих сообщениях, госсекретарь заявил, что Дуда не имеет отношения к этой диверсии.

«Обо всем этом деле президент узнал, только когда мы получили европейский ордер на арест. <...> Польша не знает деталей», — заявил он.

Ранее бывший глава разведки Германии заявил, что Зеленский и Дуда состояли в сговоре с целью подрыва «Северных потоков».