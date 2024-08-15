Американская ежедневная газета Washington Post сообщает, что украинские силы попытались прорваться на территорию Белгородской области, однако им это не удалось.

Согласно информации источника, ВСУ попытались прорваться в районе КПП «Колотиловка». Отмечается, что продвижение было остановлено воздушными ударами и наземными укреплениями.

«В отличие от Курской области, ВС РФ в Белгородской области были готовы к приходу ВСУ. Территория была укреплена зубами дракона и сильно заминирована. ВСУ почти сразу попали под сильную атаку артиллерии, беспилотников и авиаударов», — сообщает источник.

Ранее в ООН отреагировали на видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой.