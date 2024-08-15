В Пентагоне рассказали о попытках узнать цели атаки ВСУ на Курскую область

У властей США нет достаточной информации о цели атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, они по-прежнему пытаются получить ее от Киева. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы все еще пытаемся узнать об этом больше. Мы по-прежнему пытаемся получить больше информации, какие цели они преследуют», — сказала она.

Ранее издание Foreign Policy написало, что власти США выразили серьезную обеспокоенность в связи с атакой ВСУ. Как подчеркивается, беспокойство американских чиновников вызвано неясностью целей данной операции Киева. По данным источников Reuters, США обеспокоены и перспективой потенциального углубления конфликта из-за применения западной техники и вооружения.

Названы объекты на Украине, по которым РФ может ударить в ответ за Курск

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.