На фоне вторжения ВСУ в Курскую область Вашингтон может разрабатывать сценарий смещения Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, передает «РИА Новости».

Он назвал наступление ВСУ на Курскую область «провалившимся».

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«Это катастрофическое фиаско для Украины, потому что они потеряли людей, технику, танки и артиллерию, которые они просто не могут себе позволить потерять. И вина лежит на Зеленском. Из-за этого есть подозрения, что Запад разрабатывает планы по его замене о кем-то, кто будет более открыт к переговорам с Россией», — считает Джонсон.

По его мнению, на Западе уже начинают «понимать, что конфликт не может продолжаться таким образом и что Украине в конечном итоге придется искать решение путем переговоров»..