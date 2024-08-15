Трамп возобновит публичные выступления за пуленепробиваемым стеклом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может возобновить свои предвыборные выступления на открытом воздухе, стоя за пуленепробиваемым стеклом, передает ABC News со ссылкой на источники. Бывший глава Белого дома на данный момент отказался от таких выступлений из-за недавнего покушения.

Секретная служба США принимает меры для того, чтобы бывший президент Дональд Трамп возобновил проведение предвыборных митингов на открытом воздухе, окружив свою трибуну пуленепробиваемым стеклом, — говорится в публикации.

Как правило, такие меры безопасности применяются только в отношении действующих глав государств, однако на этот раз Секретная служба готова сделать исключение. Как сообщили собеседники телеканала, Трамп выразил желание вернуться к проведению предвыборных митингов на открытом воздухе, однако он хочет быть уверен, что его жизни не будет ничего угрожать.

Ранее Трамп обвинил действующего вице-президента США Камалу Харрис в копировании его идей. Политик заявил, что его конкурентка на выборах главы государства украла предложение об отмене налогов на чаевые. Трамп уверен, что Харрис не реализует инициативу.