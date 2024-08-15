Американские чиновники предостерегали Киев от крупных наступлений в 2024 году на юге и востоке на фоне мощной обороны ВС РФ. Об этом сообщает The New York Times.

По мнению издания, у Украины «недостаточно сил, чтобы воспользоваться слабостью России в ДНР, поскольку Киев использовал значительное количество войск для атаки на Курскую область и теперь, скорее всего, не располагает достаточными резервами».

«Что еще более важно, американские официальные лица предостерегли украинцев от крупных наступательных операций в этом году на юге или востоке, учитывая мощь российской обороны. Таким образом, наступая на Курскую область, Киев последовал их совету: вместо того чтобы вести бой на укрепленных позициях, идите туда, где нет противника, чтобы обезопасить стратегический плацдарм», — говорится в тексте.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ совершили нападение на Курскую область. В регионе объявлены режимы ЧС федерального уровня и КТО. На 12 августа сообщалось, что под контролем Украины находится 28 населенных пунктов. Из приграничных районов были эвакуированы свыше 120 тысяч человек. Целью нападения в Киеве назвали усиление своей позиции на переговорах.