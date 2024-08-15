В ООН отреагировали на видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал видео, на котором можно увидеть солдат ВСУ с нацистской символикой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Хака, офис генсека ООН выступает против любой нацистской символики. Таким образом он прокомментировал видео, которое ранее появилось в сети — на нем можно увидеть военных ВСУ, которые издеваются над пожилым человеком в Курской области.

«Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти», — рассказал Хак.

Напомним, что 6 августа силы ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область.