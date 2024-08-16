В ООН прокомментировали видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой

ООН выступает против нацистских символов и риторики расистского толка. Об этом заявил в ответ на запрос ТАСС заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак, комментируя видеокадры с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в экипировке с нацистской символикой.

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"Мы выступаем против совершенно любой расистской риторики или символов, включая нацистские символы", - сказал он.

В ООН выступили против нацизма после публикации о нацистской символике в ВСУ

Ранее в интернете появилось видео, на котором украинские войска в шлемах с символикой нацистских подразделений "Ваффен-СС", подражая немецкой речи, оскорбляют пожилого человека, предположительно, в Курской области.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. Большая часть жителей приграничных районов Курской области временно отселена и находится в безопасности. По данным МЧС РФ, в пунктах временного размещения находится более 9,5 тыс. человек. На территории региона объявлен режим ЧС федерального характера. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял свыше 2,6 тыс. военных, не менее 37 танков, как минимум 32 БТР. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.