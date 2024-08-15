Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ВСУ в Курскую область американские власти могут рассматривать сценарий смещения президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, «провалившееся наступление» в Курской области является катастрофическим фиаско для Киева. Джонсон подчеркнул, что вина лежит на украинском лидере.

«Из-за этого есть подозрения, что Запад разрабатывает планы по замене Зеленского кем-то, кто будет более открыт к переговорам с Россией», — сказал он.

По его мнению, правительство Соединенных Штатов понимает, что действия украинской армии уменьшают шансы на завершение конфликта мирным путем. Он подчеркнул, что это может привести к плачевным последствиям для Запада и Украины.

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Ранее телеканал Sky News сообщил со ссылкой на источник, что в ходе атаки на Курскую область ВСУ используются британские танки Challenger 2. В сети также появилось видео уничтожения иностранного танка, используемого украинскими бойцами в Курской области.