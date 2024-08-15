В Швеции зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

В Швеции выявили первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африканского континента. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на шведское агентство общественного здравоохранения.

Случай зафиксировали в Стокгольме.

«У человека, обратившегося за медицинской помощью, была диагностирована оспа, вызванная разновидностью вируса clade I», — говорится в тексте.

Таким образом это стало первым случаем заболевания, диагностированным за пределами Африканского континента. При этом заражение произошло, когда пациент находился там.

Напомним, что вирус оспы обезьян вызвал глобальную эпидемию в 2022 году, распространившись более чем в 100 странах и поражая преимущественно мужчин-геев и бисексуалов. Болезнь характеризуется тяжелым течением болезни и высокой смертностью. В настоящее время известно две ее формы: клада I и клада II. От первой умирает до 10% инфицированных.