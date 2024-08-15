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Лукашенко об инциденте с дронами ВСУ: «Есть, что обсуждать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что слова официального представителя МИД Украины Георгия Тихого об инциденте с дронами «идут от «Квартала 95» (студии, где ранее работал Владимир Зеленский). Об этом пишет РИА «Новости».

Лукашенко об инциденте с дронами ВСУ: «Есть, что обсуждать»
© РИА Новости

Ранее Тихий ранее заявил, что Киев не видит целесообразности реагировать на заявления Минска по поводу сбитых 9 августа над территорией Белоруссии ударных украинских беспилотников. Он призвал не нагнетать антиукраинские настроения и «не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет».

«Настоящие дипломаты себе такого не позволят, даже если «нечего обсуждать». Во-вторых, не всегда мы, главы государств, а дипломаты — постоянно, говорим то, что думаем. Есть, что обсуждать», — констатировал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что хамский ответ, который позволил себе украинский дипломат, «идет от «Квартала 95».

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины на фоне инцидента с дронами.

Минск потребовал принять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

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