Лукашенко об инциденте с дронами ВСУ: «Есть, что обсуждать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что слова официального представителя МИД Украины Георгия Тихого об инциденте с дронами «идут от «Квартала 95» (студии, где ранее работал Владимир Зеленский). Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Тихий ранее заявил, что Киев не видит целесообразности реагировать на заявления Минска по поводу сбитых 9 августа над территорией Белоруссии ударных украинских беспилотников. Он призвал не нагнетать антиукраинские настроения и «не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет».

«Настоящие дипломаты себе такого не позволят, даже если «нечего обсуждать». Во-вторых, не всегда мы, главы государств, а дипломаты — постоянно, говорим то, что думаем. Есть, что обсуждать», — констатировал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что хамский ответ, который позволил себе украинский дипломат, «идет от «Квартала 95».

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины на фоне инцидента с дронами.

Минск потребовал принять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.