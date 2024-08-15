В Белом доме высказались об ответе России на операцию ВСУ в Курской области

США не знают, как ответит Россия на операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«Трудно сказать… Мы не можем с уверенностью сказать, что сделает [президент России Владимир] Путин», — отметил он.

По словам американского чиновника, Вашингтон внимательно следит за перемещениями российских войск. Однако он затруднился ответить на вопрос, сможет ли, по мнению США, Украина удержать под своим контролем территории в Курской области.

«Я не могу и не стану говорить об операциях ВСУ, да и не в состоянии этого делать. Я не могу судить об их намерениях и конечных целях, а также об их возможностях достичь этих целей», — заключил он.

Ранее Пентагон назвал точную сумму, потраченную на поддержку Украины и укрепление НАТО с февраля 2022 года. По оценкам оборонного ведомства, объем помощи составил 174,19 миллиарда долларов.