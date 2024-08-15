В США призвали Украину сесть за стол переговоров

Бывший советник Пентагона и полковник США Дуглас Макгрегор призвал Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению Макгрегора, действия ВСУ в Курской области не принесут Украине заметного преимущества. Как считает бывший советник, цель атаки на территорию России заключается в том, чтобы «создать иллюзию прогресса».

«Это было проведено с целью создать иллюзию того, что Украина добивается прогресса, чтобы поджигатели войны из Вашингтона отправили им больше денег. Заключайте мир, глупцы!», — заявил он.

Макгрегор также добавил, что нападение на Курскую область могло готовиться при помощи США, а именно данных американской разведки.

Путин высказался о реакции Запада на мирные инициативы Москвы

Ранее Украина заявила о создании военной комендатуры в Курской области.