Трамп попросил вынести ему приговор по одному из дел после выборов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп попросил перенести дату вынесения приговора по делу о выплатах женщинам за молчание об их предполагаемой связи с 18 сентября на период после выборов. Об этом сообщает ABC.

Телеканал напомнил, что изначально приговор по делу о выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс должны были вынести в начале июля, однако затем заседание перенесли на сентябрь.

«Трамп пытается отложить вынесение приговора по своему уголовному делу о выплатах за молчание до окончания президентских выборов 2024 года, утверждая, что нынешняя дата вынесения приговора 18 сентября способствует тому, что его адвокаты называют "голыми целями прокуроров по вмешательству в выборы"», — говорится в тексте.

Ранее жюри присяжных в США признало экс-президента виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Трампу грозит до 136 лет лишения свободы. Он свою вину не признает, считая преследование политически обусловленным.