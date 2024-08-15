В Белом доме отказались комментировать причастность Киева к подрыву Nord Stream

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби отказался комментировать публикацию The Wall Street Journal о причастности к подрыву «Северных потоков» Украины и роли США в этих операциях. Об этом сообщает «РИА Новости».

Во время брифинга Кирби попросили высказаться о публикации WSJ.

«Что касается публикации Wall Street Journal, я попросту не стану это комментировать», — ответил он.

Согласно информации WSJ, Владимир Зеленский сначала одобрил план подрыва российских газопроводов, но потом решил отменить свое решение, когда о нем узнало ЦРУ. Отмечается, что он объявил об отмене операции, но бывший главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал его приказ.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Ранее сообщалось, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины в рамках расследования подрывов на «Северных потоках». Предполагается, что он входил в группу людей, установивших взрывные устройства на газопроводах в 2022 году.