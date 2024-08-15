Пентагон пожаловался на санкции против России

США ввели санкции в отношении порядка 4,8 тысячи лиц и организаций из России, однако Вашингтон не смог поддерживать действие ограничительных мер и их эффективность, говорится в докладе Пентагона. В документе также отмечается, что Министерство финансов США ограничило доступ к глобальной системе для 80% российских банков.

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Совокупное число физических лиц и организаций под санкциями приблизилось к 4800 в России и других местах, — говорится в докладе.

США по-прежнему пытаются сделать введенные санкции эффективными, добавили в Пентагоне. Однако все ограничения и запреты успешно обходятся.

Ранее сообщалось, что в Финляндии начался кризис в сфере лесозаготовок из-за запрета древесины из России. По данным СМИ, в стране резко сократилось производство пиломатериалов, закрываются предприятия, а цены побили 15-летний рекорд.

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Отмечается, что страна взялась замещать российские поставки собственным производством, однако возникли корпоративные проблемы. Эксперт считает, что интересы государства, бизнеса и населения не совпали. В частности, финские предприятия переходят на альтернативные источники энергии, а это расходится с задачами по лесопереработке.