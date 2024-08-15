Пока вы не уснули: Лукашенко об истинных целях Запада и лучшие вузы РФ

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© РИА Новости

Лукашенко назвал цель Запада в украинском конфликте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад открыто желает русским и украинцам «подохнуть» в конфликте.

«Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: «Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут». <...> Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили», — сказал Лукашенко.

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Семь вузов России вошли в рейтинг лучших университетов мира

Семь высших учебных заведений России попали в Академический рейтинг университетов мира 2024 года. Результаты исследования представлены на сайте ShanghaiRanking.

В рейтинг попали Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт.

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Украина заявила о создании военной комендатуры в Курской области

Днем в четверг, 15 августа, на совещании у Владимира Зеленского было объявлено о создании украинской «военной комендатуры» в Курской области. Об этом сообщает «Ura.ru» со ссылкой на эфир совещания.

Глава ВСУ Александр Сырский в своем докладе Зеленскому заявил, что руководителем «военной комендатуры» назначен генерал Эдуард Москалев. Накануне о планах создать комендатуры заявлял Зеленский.

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Подоляк сделал заявление о причастности Киева к терактам на «Северных потоках»

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не могла быть причастна к подрыву «Северных потоков», поскольку не обладала должными техническими и финансовыми возможностями. Об этом он сказал агентству Reuters, объясняя, почему Киев не причастен к теракту.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что Владимир Зеленский изначально одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он пытался отменить свое решение, после того как ЦРУ США узнало о нем. На тот момент главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный не только проигнорировал требование украинского лидера, но и изменил первоначальный план. Сам Залужный отрицает обвинения.

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На Камалу Харрис хотят подать в суд

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Радиостанция WDAY, вещающая в Фарго (Северная Дакота, США), рассматривает возможность подачи иска против предвыборного штаба Камалы Харрис, который отредактировал заголовки с сайта WDAY для рекламы и создал впечатление, что радиостанция поддерживает Харрис. Об этом сообщает Daily Caller.

Ранее издание Axios рассказало, что предвыборный штаб Харрис редактировал заголовки и описания новостей в поисковой рекламе Google таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто The Guardian, Reuters, CBS News и другие крупные СМИ на ее стороне.

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РФ и Украина начали переговоры об обмене пленными в Курской области

РФ и Украина начинают переговоры об обмене пленными в Курской области. Об этом сообщает Financial Times.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец 14 августа заявил местным СМИ, что его российская Татьяна Москалькова связалась с ним. Издание утверждает, что факт ведения подобной работы подтвердили источники в украинской разведке.

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В Европарламенте назвали истинные цели ЕС на Украине

Евросоюзу неинтересны человеческие потери Украины, поскольку он нацелен на развитие собственного военно-промышленного комплекса (ВПК). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в ответ на сообщение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву очередного пакета помощи.

На прошлой неделе Совет ЕС утвердил решение о выделении украинским властям первого транша в размере около 4,2 млрд евро из фонда финансовой помощи Украине. 13 августа фон дер Ляйен заявила, что Киеву перевели средства.

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В Сети нашли «пророчество» Пригожина о Курской области

«Царьград» рассказал о появившейся в соцсетях аудиозаписи, содержащей, как утверждается, «последнее послание» Евгения Пригожина. В этом послании Пригожин якобы предупреждает об атаках ВСУ на Белгородскую или Курскую области.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Глава региона Алексей Смирнов сообщал, что жертвами атак стали 12 человек, ранения получил более 120 человек. Из приграничных районов выехали или были эвакуированы более 120 тысяч человек.

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СК установил причину смерти Навального*

Алексей Навальный* (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) скончался не из-за оторвавшегося тромба, а из-за «комбинированного заболевания», пишет «Осторожно, новости» со ссылкой на документы о смерти блогера, которые получила от Следственного комитета РФ жена Навального Юлия.

«Согласно заключению комиссионной судебной экспертизы, <...> причиной смерти осужденного Навального А. А. явилось комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких», — говорится в опубликованном отрывке из документов.

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Галкин* готов отказаться от антироссийских шуток и выступить в РФ

Комик Максим Галкин* готов выступать перед россиянами на корпоративах по чужому сценарию. Как сообщает Telegram-канал Mash, юморист готов отказаться от антироссийских шуток и импровизации из-за резко просевших доходов от концертов.

По данным канала, за подобное выступление Галкин* просит 80 тысяч евро (около 8 млн рублей). За эти деньги он готов в течение пяти часов развлекать гостей, а заказчик может сам написать сценарий — юморист выучит его и выдаст, словно это его материал. Запретных тем в условиях нет. В райдере у Галкина* указана бутылка 18-летнего виски Macallan, фрукты, нарезки, охрана по спецсоглашению с его директором, номер в пятизвездочном отеле и билеты бизнес-класса, чтобы долететь из Кипра или Израиля до места проведения мероприятия.

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