Лукашенко напомнил о пророчестве, за которое его критиковали в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» напомнил, что отношения двух государств не всегда были гладкими, одно время Минск был «неугоден Москве». Об этом пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что на республику со стороны России шел сильный прессинг. Он добавил, что несмотря на это, вместе со своими коллегами проводил ту политику, которая проводится сейчас.

По его словам, в беседах с президентом России Владимиром Путиным он говорил российскому коллеге, что настанет время, когда две страны будут совместно защищаться от общего врага.

«Мы [президенты] можем ссориться сколько угодно, но мы должны видеть интересы собственного народа, во-первых. Во-вторых, придет время, когда будем стоять спиной к спине и отстреливаться вдвоем», — пояснил Лукашенко.

Глава Белоруссии подчеркнул, что все российские каналы в тот период сильно критиковали республику. Кроме того, политики и военные заверяли, что «такие времена, когда придется стоять спиной к спине и отстреливаться, никогда не наступят».

Лукашенко вступился за Путина и Россию

Лукашенко сообщил также, что в 2022 году, после начала СВО, Путин попросил его прикрыть Россию с тыла, на стыке Украины, Белоруссии и Польши. Он добавил, что выполнил просьбу, поднял почти пол-армии и закрыл угрожаемое направление.