В США назвали причину выхода Байдена из президентской гонки

Президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки, так как оказался в политической изоляции, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. Отмечается, этого захотели многие союзники действующего главы государства и ситуация «могла быть еще хуже».

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Ситуация могла ухудшиться <...> [Байден оказался бы один] против своих доноров, половины своей партии в конгрессе и демократических избирателей, — пишет издание.

Ранее Байден допустил, что проигрыш экс-главы Белого дома Дональда Трампа на выборах не позволит осуществить мирную передачу власти. Американский лидер сослался на слова республиканца, который пообещал устроить «кровавую баню» в случае поражения.

Также он назвал Трампа подлинной угрозой безопасности Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что у республиканского движения MAGA практически нет уважения к политическим институтам США, которые, как отметил Байден, объединяют страну и обеспечивают ее единство.

Причиной же своего выхода из предвыборной гонки Байден назвал стремление не допустить победы своего оппонента Трампа. По словам американского лидера, добиться поражения бывшего хозяина Овального кабинета — это самое важное, что он может сделать.