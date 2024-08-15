Премьер Грузии сделал заявление о сроках вступления страны в ЕС

Для властей Грузии непринципиальны сроки начала переговоров с ЕС о вступлении в объединение, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. RT на русском

«Это (открытие переговоров о вступлении в ЕС- прим. ТАСС) не является для нас принципиальным», - сказал Кобахидзе. Глава грузинского правительства напомнил, что в июне 2022 года республике не предоставили статус кандидата на вступление в ЕС, однако через год страна все равно получила его. По его словам, тема начала переговоров о вступлении в ЕС не сможет быть использована для шантажа, как это было при предоставлении статуса кандидата. ТАСС

До этого Кобахидзе допустил, что ЕС может в 2024 году начать переговоры с республикой о ее вступлении в сообщество. Вместе с тем глава грузинского кабмина отметил, что вероятность этого не велика, пока конфликт на Украине продолжается. Газета.Ru